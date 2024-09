Silvia Toffanin riflette sul suo inizio a Verissimo e discute del suo ultimo progetto televisivo.

Nel 2006, Silvia Toffanin ha assunto la conduzione di Verissimo, dopo una stagione non particolarmente positiva di Paola Perego. L'esperienza maturata in precedenza in Nonsolomoda l'aveva resa rigida, ma Verissimo le ha permesso di evolversi esprimendo le sue emozioni più liberamente. Quest'autunno, Toffanin condurrà tre episodi speciali di Verissimo dedicati ad Amici, celebrando i talenti emersi dal programma. Nonostante sostenga che la conduzione di Verissimo sia già sufficiente, ha accettato felicemente l'offerta, sentendosi onorata e responsabile verso Maria De Filippi e i talenti di Amici.

Nel 2006 Silvia Toffanin prese le redini di Verissimo, seguita da una stagione non del tutto positiva per Paola Perego. “Ripenso con affetto a quella Silvia imbarazzata ed emozionata”, ha confidato Toffanin a Tv Sorrisi & Canzoni. L’esperienza maturata negli anni trascorsi a guidare Nonsolomoda, un contesto completamente diverso da Verissimo, l’aveva resa rigida e un po’ maldestra. Toffanin ha affermato di essersi evoluta e maturata con l’accumulo di esperienze e le sfide affrontate nella vita. Considera Verissimo come uno dei punti di svolta che hanno contribuito ad ammorbidirla e le hanno dato l’opportunità di esprimere le sue emozioni più liberamente anche on-air.

Quest’autunno, Toffanin guiderà tre episodi speciali di Verissimo, dedicati al programma Amici, in cui verranno celebrati in prima serata tutti i talenti emersi nel corso degli anni. “Ho sempre sostenuto che Verissimo fosse più che sufficiente per me, ma l’idea di celebrare i talenti prodotti da questa incredibile scuola mi sembra meravigliosa. È un’offerta che non potevo rifiutare e che mi rende molto felice. Mi sento onorata di poter condurre questo programma, avendo visto questi talenti crescere e affermarsi nel mondo della musica e della danza. Allo stesso tempo, sento un immenso senso di responsabilità nei confronti di Maria De Filippi e eni talenti che Amici ha portato alla ribalta”, ha affermato Toffanin.