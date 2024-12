Simona Branchetti in bilico: futuro incerto per la conduttrice di Canale 5

La giornalista potrebbe lasciare Mediaset per approdare in Rai, ma cosa deciderà?

Un volto noto di Canale 5

Simona Branchetti è diventata un nome familiare per il pubblico di Canale 5, grazie alla sua conduzione di Pomeriggio5 e di Morning News. La sua carriera è stata caratterizzata da un continuo crescendo, dove ha saputo sostituire figure di spicco come Barbara d’Urso e Myrta Merlino. Tuttavia, la sua posizione potrebbe essere messa in discussione nella prossima stagione televisiva, con voci che la vedono in trattativa con la Rai.

Possibili scenari futuri

Secondo quanto riportato da Dagospia, la Branchetti ha recentemente guadagnato la fiducia di alcuni dirigenti Rai, che avrebbero avviato delle trattative per portarla nel servizio pubblico. La proposta sul tavolo potrebbe rappresentare un’opportunità imperdibile per la giornalista, che si trova ora a dover decidere se accettare o meno. La sua carriera ha sempre mostrato un potenziale notevole, ma finora non ha mai avuto l’occasione di condurre un programma di grande peso.

Il confronto con Myrta Merlino

La conduzione di Myrta Merlino a Pomeriggio5 non ha soddisfatto le aspettative dei vertici Mediaset, e il pubblico sembra preferire alternative come La Vita in Diretta di Alberto Matano. Questo scenario potrebbe spingere i dirigenti a riconsiderare le loro scelte per il futuro del programma. Se la Branchetti decidesse di lasciare Mediaset, non è da escludere che la rete possa cercare un nuovo volto per il talk show pomeridiano, aprendo così a nuove possibilità per la conduttrice.