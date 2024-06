Scoperta sorprendente in Egitto: un sarcofago di 3.500 anni raffigura una figura simile a Marge Simpson. Come la cultura pop si intreccia con l'archeologia antica.

I Simpson sono una pietra miliare della cultura pop e sono conosciuti da tutti. La loro influenza è così vasta che è possibile vederli in contesti inaspettati, come nell’archeologia.

Simpson Marge egiziana: l’iconica moglie di Homer su un sarcofago millenario

In Egitto, a Minya, un gruppo di studiosi ha scoperto tombe di alti funzionari e sacerdoti in un cimitero di 3.500 anni risalente al Nuovo Regno. Il Ministero del Turismo e delle Antichità egiziano ha annunciato che insieme alle mummie sono stati ritrovati amuleti, ornamenti, bare di pietra e legno.

Un particolare ha attirato l’attenzione: il coperchio di una bara raffigurava una donna con la pelle gialla, un abito verde e una corona blu alta, somigliante a Marge Simpson. Le bare del Nuovo Regno solitamente presentavano coperchi con intagli e dipinti raffiguranti defunti, divinità e scene del Libro dei Morti.

Simpson, Marge è egiziana? Cosa ci fa sul sarcofago di una mummia di 3.500 anni

Queste scoperte sono cruciali per gli storici e gli archeologi per ricostruire la linea temporale della XX dinastia e comprendere le condizioni socio-economiche e le pratiche culturali e religiose dell’epoca, come spiegato dal ministero egiziano in un blog post. La Gazzetta egiziana riporta che la bara apparteneva a Tadi Ist, figlia del sommo sacerdote di Djehouti ad Ashmunein. Mostafa Waziry, segretario generale del Consiglio supremo delle antichità, ha definito la scoperta rara e importantissima.