Perdere i chili in eccesso della gravidanza non è mai facile e, per un personaggio in vista, con gli occhi puntati addosso, può rivelarsi complicato. Per questo motivo, Jessica Simpson è riuscita a tornare in splendida forma perdendo fino a 50 chili in 6 mesi. Scopriamo insieme i segreti della dieta di Jessica Simpson e come ha fatto a dimagrire.

Dieta di Jessica Simpson

La cantante e attrice americana che da sempre lotta con l’ago della bilancia e le oscillazione di peso, è riuscita a tornare in grande forma. Jessica Simpson ha deciso di seguire un regime alimentare che le ha permesso di perdere fino a 50 chili nella metà di un anno grazie alla nutrizionista che la segue e alle immagini di una ottima forma sul suo profilo Instagram.

Oltre a essere una donna impegnata, è anche mamma di tre figli. Proprio la gravidanza dell’ultimo figlio, l’ha portata ad accumulare peso arrivando così al peso di 108 chili che oggi sono soltanto un ricordo dal momento che appare in forma smagliante e con un fisico ottimo. Ha seguito i suggerimenti di Harley Pasternak, la sua nutrizionista.

In 6 mesi circa, il tempo della dieta di Jessica Simpson, è arrivata a perdere 50 chili grazie a un lavoro molto attento, calibrato e specifico per il suo fisico. Oggi l’attrice e cantante è arrivata al peso forma di 45 kg dai 108 precedenti. Proprio la suanutrizionista ha raccontato i segreti del suo fisico grazie a una alimentazione equilibrata e un esercizio fisico specifico.

L’obiettivo iniziale del regime che ha seguito non era perdere 50 kg in 6 mesi, ma cercare di ritrovare e recuperare la sua forma fisica. Una impresa che è stata assolutamente possibile e realizzabile. La perdita dei chili in eccesso è data dal duro lavoro che ha condotto su sé stessa impegnandosi per tornare in splendida forma.

Dieta di Jessica Simpson: proprietà

La dieta di Jessica Simpson e il segreto del suo fisico si basa su un metodo che è stato applicato su di lei dalla sua nutrizionista e che ha raccontato anche nel libro 5 Pounds. Un metodo dei 5 comportamenti quotidiani che comprende:

Bisogna fare almeno 12 mila passi al giorno Un sonno di almeno 7 ore Staccarsi dai social per almeno un’ora al giorno Un regime a base di proteine e fibre + i 3 pasti principali e i 2 spuntini Allenamenti di resistenza da fare a giorni alterni.

Il regime della Simpson, oltre che sull’alimentazione, conta anche di attività fisica, quindi una camminata da fare tutti i giorni che aiuta a bruciare i grassi. L’allenamento di resistenza, quindi esercizi, ma anche pesi, permette, sia di perdere peso, ma anche di tonificarsi, snellire e rafforzare il fisico.

Per quanto concerne l’alimentazione, nella dieta di Jessica Simpson si consumano cibi come le uova strapazzate compreso di un uovo intero e tre albumi insieme a una ciotola di more per la colazione. Per il pranzo è consigliata una insalata con pollo alla griglia insieme al pesce e alle verdure grigliate per la cena. Per gli spuntini di metà mattina e merenda, si consigliano mandorle o fagiolini con un po’ di parmigiano.

Dieta di Jessica Simpson: integratore

