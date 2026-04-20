Sinner, allarme a Madrid: infortunio alla spalla in allenamento?

(Adnkronos) - Allarme infortunio per Jannik Sinner a Madrid. Oggi, lunedì 20 aprile, il tennista azzurro ha lamentato un problema alla spalla al termine delll'allenamento nella capitale spagnola. Sinner è sceso in campo per un allenamento ad alta intensità sotto il sole di Madrid, prendendo con...

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Allarme infortunio per Jannik Sinner a Madrid. Oggi, lunedì 20 aprile, il tennista azzurro ha lamentato un problema alla spalla al termine delll’allenamento nella capitale spagnola. Sinner è sceso in campo per un allenamento ad alta intensità sotto il sole di Madrid, prendendo confidenza con i campi e le condizioni del torneo.

Dopo oltre un’ora di allenamento, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Sinner avrebbe acccusato un leggero fastidio alla spalla sinistra, terminando quindi la sessione.

Il problema andrà sicuramente approfondito nelle prossime ore, ma non sembra destare particolare preoccupazione in vista dell’esordio al Masters 1000 spagnolo.

Jannik Sinner ha scoperto oggi, lunedì 20 aprile, il tabellone e i possibili avversari. L’azzurro esordirà nel Masters 1000 di Madrid al secondo turno, avendo ricevuto un bye nel primo.

A sfidare l’azzurro sarà un qualificato, mentre al terzo turno potrebbe attenderlo uno tra l’americano Alex Michelsen o il canadese Gabriel Diallo. Ottavi di finale potenziali contro lo statunitense Tommy Paul o il ceco Tomas Machac.

Ai quarti invece attenzione alla sfida con l’australiano Alex De Minaur, il russo Andrej Rublev o il brasiliano Joao Fonseca, già battuto, seppur con qualche difficoltà, a Indian Wells.

In semifinale ad attendere Sinner potrebbe esserci l’americano Ben Shelton, che ha battuto Flavio Cobolli nella finale dell’Atp di Monaco di Baviera, il francese Arthur Fils, fresco vincitore a Barcellona, o il derby azzurro con Lorenzo Musetti.

Soltanto in finale infine la sfida con la seconda testa di serie del torneo, il tedesco Alexander Zverev, oppure con il russo Daniil Medvedev o ancora con il canadese Felix Auger-Aliassime.

Quando giocherà Sinner a Madrid? Ecco tutte le possibili date dei match del numero uno nel Masters 1000 spagnolo:

Secondo turno venerdì 24 o sabato 25 aprile

Terzo turno domenica 26 o lunedì 27 aprile

Ottavi di finale martedì 28 aprile

Quarti di finale mercoledì 29 o giovedì 30 aprile

Semifinali venerdì 1 maggio

Finale domenica 3 maggio

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