Siria: Damasco, '2 soldati uccisi in attacco con drone a Dibsi Afnan'

Damasco, 17 gen. (Adnkronos) – Due soldati sono stati uccisi in un attacco con droni da parte delle milizie collegate al Pkk nella città di Dibsi Afnan, nella campagna occidentale di Raqqa. Lo ha detto ad al Jazeera il ministero della Difesa siriano. In precedenza, le Forze democratiche siriane (Sdf) avevano riferito che a Dibsi Afnan erano scoppiati degli scontri, mentre l'esercito continuava a prendere il controllo delle città dopo la cattura di Deir Hafer.

L'esercito ha inoltre affermato che le Sdf hanno ucciso due soldati e ne hanno feriti altri in un attacco a Maskana. Le Sdf hanno dichiarato che molti suoi combattenti sono stati uccisi, sostenendo che le forze governative li hanno attaccati prima che il ritiro previsto dall'accordo fosse completato.