Siria: esercito, 'nostre forze entrate nell'area a est di Aleppo'

Damasco, 17 gen. (Adnkronos/Afp) – L'esercito siriano ha dichiarato che le sue forze hanno iniziato a entrare in un'area a est della città di Aleppo, dopo che ieri le forze curde avevano concordato di ritirarsi dalla regione in seguito ai recenti scontri. In una dichiarazione trasmessa dalla televisione di Stato, l'esercito ha affermato che le sue forze "hanno iniziato a entrare nella zona occidentale dell'Eufrate, dalla città di Deir Hafer".