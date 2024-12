Siria: Renzi a Meloni, 'usi ultimi giorni di presidenza G7 per iniziativa dei leader'

Roma, 18 dic (Adnkronos) - In Siria "sono preoccupato che vada a finire come in Afghanistan. Stiamo dando fiducia a degli ex tagliatori di gole, sperando che siano ex. Vedo la stessa cosa con i talebani nel 2020. Presidente, mancano 15 giorni, può utilizzare la presidenza del G7 per una ...

Roma, 18 dic (Adnkronos) – In Siria "sono preoccupato che vada a finire come in Afghanistan. Stiamo dando fiducia a degli ex tagliatori di gole, sperando che siano ex. Vedo la stessa cosa con i talebani nel 2020. Presidente, mancano 15 giorni, può utilizzare la presidenza del G7 per una iniziativa dei leader internazionali sulla Siria?". Lo ha detto Matteo Renzi in Senato.