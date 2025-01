Smentita del Governo Italiano su SpaceX e Starlink

Il chiarimento della Presidenza del Consiglio

Recentemente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emesso una nota ufficiale per smentire categoricamente le voci riguardanti la firma di contratti o accordi con la società SpaceX, fondata da Elon Musk, per l’utilizzo del sistema di comunicazioni satellitari Starlink. Secondo quanto riportato, le discussioni con SpaceX rientrano in normali approfondimenti che gli apparati statali conducono con aziende operanti nel settore delle comunicazioni, in particolare quelle specializzate in connessioni protette per la trasmissione di dati crittografati.

Le dichiarazioni ufficiali

La nota della Presidenza del Consiglio ha sottolineato che le interlocuzioni con SpaceX non implicano alcun accordo formale, ma sono parte di un processo di valutazione e approfondimento delle tecnologie disponibili. Questo chiarimento è stato rilasciato in risposta a notizie infondate che avevano suscitato preoccupazioni e speculazioni nel dibattito pubblico. La Presidenza ha definito tali notizie come “ridicole”, evidenziando l’importanza di una comunicazione chiara e trasparente con i cittadini.

Il contesto internazionale

In un momento in cui le tecnologie di comunicazione satellitare stanno guadagnando sempre più attenzione, è fondamentale per i governi chiarire le proprie posizioni e le proprie strategie. La questione di SpaceX è emersa anche in relazione a incontri internazionali, ma la Presidenza del Consiglio ha smentito che il tema sia stato discusso durante l’incontro con il Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump. Questo ulteriore chiarimento serve a ribadire la volontà del Governo italiano di mantenere una posizione di trasparenza e responsabilità nelle relazioni internazionali.