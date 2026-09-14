Società italiana accessi vascolari: crescita esponenziale e prestigioso riconoscimento

La Siav, nata in Calabria, ottiene il riconoscimento ministeriale e supera quota mille soci. Scopri come questa società scientifica sta rivoluzionando il settore degli accessi vascolari.

La Società italiana accessi vascolari (Siav) ha raggiunto un traguardo storico: il riconoscimento ufficiale da parte del Ministero della Salute e il superamento della soglia di mille soci. Nata in Calabria questa realtà multidisciplinare ha saputo unire professionisti di tutta Italia, creando una rete capillare e innovativa.

Il presidente della Siav, dottor Pietro Maglio ha espresso grande soddisfazione per questo risultato, frutto di un lavoro condiviso e imponente.

La crescita della Siav è un esempio di come la collaborazione tra diverse discipline possa portare a risultati concreti e tangibili.

Una rete nazionale di professionisti

La Siav riunisce mediciinfermieri e altri professionisti sanitari coinvolti nella ricerca, nell’impianto, nella gestione e nel monitoraggio dei dispositivi di accesso vascolare. La missione della società è superare la frammentazione delle competenze e costruire una cultura condivisa degli accessi vascolari.

In pochi mesi, la Siav è passata da una realtà regionale a una presenza nazionale, coinvolgendo professionisti di diverse regioni italiane. Tra i referenti regionali troviamo:

Piemonte Baudolino Mussa, Silvia Testa, Simone Costanzo, Carla Rigo

Baudolino Mussa, Silvia Testa, Simone Costanzo, Carla Rigo Lombardia Giuseppe Caravella

Giuseppe Caravella Veneto Renato Moresco e PICC Team vicentino

Renato Moresco e PICC Team vicentino Liguria Francesco Ursino, Stefano Tipa

Francesco Ursino, Stefano Tipa Toscana Giovanni Giacomini

Giovanni Giacomini Lazio Giacomo Morano

Giacomo Morano Abruzzo Alessandro Ferrieri, Anastasia Fusco

Alessandro Ferrieri, Anastasia Fusco Puglia Giuseppe Civetta

Giuseppe Civetta Campania Giovanni Conte, Giuseppe Prata

Giovanni Conte, Giuseppe Prata Basilicata GianVito Corona

GianVito Corona Calabria Santo Soluri, Paolo Marinaro, Carmelo Buda, Lorenzo Malaspina, Giuseppe Casile, Giovanna Cavaliere

Santo Soluri, Paolo Marinaro, Carmelo Buda, Lorenzo Malaspina, Giuseppe Casile, Giovanna Cavaliere Sardegna Marco Vidili

Marco Vidili Sicilia Vincenzo Modera

Il dottor Maglio ha sottolineato il bisogno di rigore scientifico, formazione continua e multidisciplinarietà evidenziando il sostegno delle aziende sanitarie e ospedaliere, dell’AOU Dulbecco di Catanzaro e del mondo accademico.

Il congresso nazionale a Vicenza

Il riconoscimento ministeriale arriva a pochi giorni dal secondo congresso nazionale Siav in programma a Vicenza dal 15 al 16 ottobre prossimi. L’evento, intitolato Oltre il dispositivo: la nuova era degli accessi vascolari tra scienza, organizzazione e cura sarà dedicato alle principali evoluzioni cliniche e tecnologiche del settore.

Tra i temi affrontati ci sarà anche il rapporto tra intelligenza artificiale e accessi vascolari, con una riflessione sul ruolo delle nuove tecnologie nella pratica clinica. Questo congresso rappresenta un’opportunità unica per i professionisti del settore di confrontarsi e condividere le ultime novità.