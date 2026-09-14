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Società italiana accessi vascolari: crescita esponenziale e prestigioso riconoscimento

Società italiana accessi vascolari: crescita esponenziale e prestigioso riconoscimento

La Siav, nata in Calabria, ottiene il riconoscimento ministeriale e supera quota mille soci. Scopri come questa società scientifica sta rivoluzionando il settore degli accessi vascolari.

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La Società italiana accessi vascolari (Siav) ha raggiunto un traguardo storico: il riconoscimento ufficiale da parte del Ministero della Salute e il superamento della soglia di mille soci. Nata in Calabria questa realtà multidisciplinare ha saputo unire professionisti di tutta Italia, creando una rete capillare e innovativa.

Il presidente della Siav, dottor Pietro Maglio ha espresso grande soddisfazione per questo risultato, frutto di un lavoro condiviso e imponente.

La crescita della Siav è un esempio di come la collaborazione tra diverse discipline possa portare a risultati concreti e tangibili.

Una rete nazionale di professionisti

La Siav riunisce mediciinfermieri e altri professionisti sanitari coinvolti nella ricerca, nell’impianto, nella gestione e nel monitoraggio dei dispositivi di accesso vascolare. La missione della società è superare la frammentazione delle competenze e costruire una cultura condivisa degli accessi vascolari.

In pochi mesi, la Siav è passata da una realtà regionale a una presenza nazionale, coinvolgendo professionisti di diverse regioni italiane. Tra i referenti regionali troviamo:

  • Piemonte Baudolino Mussa, Silvia Testa, Simone Costanzo, Carla Rigo
  • Lombardia Giuseppe Caravella
  • Veneto Renato Moresco e PICC Team vicentino
  • Liguria Francesco Ursino, Stefano Tipa
  • Toscana Giovanni Giacomini
  • Lazio Giacomo Morano
  • Abruzzo Alessandro Ferrieri, Anastasia Fusco
  • Puglia Giuseppe Civetta
  • Campania Giovanni Conte, Giuseppe Prata
  • Basilicata GianVito Corona
  • Calabria Santo Soluri, Paolo Marinaro, Carmelo Buda, Lorenzo Malaspina, Giuseppe Casile, Giovanna Cavaliere
  • Sardegna Marco Vidili
  • Sicilia Vincenzo Modera

Il dottor Maglio ha sottolineato il bisogno di rigore scientifico, formazione continua e multidisciplinarietà evidenziando il sostegno delle aziende sanitarie e ospedaliere, dell’AOU Dulbecco di Catanzaro e del mondo accademico.

Il congresso nazionale a Vicenza

Il riconoscimento ministeriale arriva a pochi giorni dal secondo congresso nazionale Siav in programma a Vicenza dal 15 al 16 ottobre prossimi. L’evento, intitolato Oltre il dispositivo: la nuova era degli accessi vascolari tra scienza, organizzazione e cura sarà dedicato alle principali evoluzioni cliniche e tecnologiche del settore.

Tra i temi affrontati ci sarà anche il rapporto tra intelligenza artificiale e accessi vascolari, con una riflessione sul ruolo delle nuove tecnologie nella pratica clinica. Questo congresso rappresenta un’opportunità unica per i professionisti del settore di confrontarsi e condividere le ultime novità.

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