Vi è mai capitato di sognare di perdere i capelli e chiedervi quale fosse il significato di tale inquietante sogno? Proviamo oggi a proporre delle ipotesi non professionali, vedendo il significato simbolico dei capelli e quello che può lasciar intendere sognare di perderli.

I capelli: un simbolo universale

I capelli sono una parte del nostro corpo carica di significato da sempre. Rappresentano salute, forza, una condizione di benessere, e sono anche un elemento di sensualità (si pensi all’esistenza della tricofilia, il feticismo per i capelli). Nel corso di tutta la storia dell’umanità, i capelli hanno sempre avuto una cura ed un’attenzione particolare, che fosse nel tenerli particolarmente lunghi (soprattutto per le donne), oppure nel mantenerli corti. Persino popolazioni che a livello generale sono considerate “rozze” come i vichinghi avevano delle giornate dedicate alla cura del corpo e dei capelli. Ci sono inoltre diversi miti e racconti legati ai capelli: si pensi solo alla vicenda di Sansone, i cui capelli rappresentano letteralmente la sua forza. Ancora oggi, in generale i capelli rappresentano la salute e la bellezza di una persona, e infatti tutti li curiamo nella nostra routine quotidiana. Facile intuire che sognare di perderli, quindi, non sia positivo.

Sognare di perdere i capelli: preoccupazione emotiva o fisica?

La perdita di capelli può stare a indicare un momento in cui vi è una preoccupazione forte, che può essere sia mentale ed emotiva oppure puramente fisica. Ci sono infatti diverse malattie, come l’alopecia, oppure effetti collaterali di trattamenti medici come la chemioterapia che portano alla perdita di capelli. Nel caso in cui noi ci troviamo in una di queste situazioni oppure vi si ritrova una persona a noi vicina, sognare di perdere i capelli potrebbe anche indicare semplicemente una preoccupazione per la salute della persona intaccata. Diversi invece sono i possibili significati legati all’emotività, anche in base a come si svolge la perdita di capelli.

Come si perdono i capelli nel sogno?

In base alla modalità di caduta dei capelli nel sogno, i significati possono differire. Vediamo qui il possibile significato del sognare di perdere i capelli:

Sognare capelli che cadono a ciocche : spesso associato ad una sensazione di perdita graduale e progressiva , spesso parziale, legata a situazioni particolarmente stressanti o in cui si sente di aver perso il controllo. Può anche stare ad indicare una sensazione nella quotidianità di stare perdendo piano piano la propria salute o la propria forza;

: spesso associato ad una sensazione di , spesso parziale, legata a situazioni particolarmente stressanti o in cui si sente di aver perso il controllo. Può anche stare ad indicare una sensazione nella quotidianità di stare perdendo piano piano la propria salute o la propria forza; Sognare di strapparsi i capelli : può stare a significare che sentiamo il bisogno di liberarci in modo forte di una parte di noi che riteniamo nociva e negativa , oppure la voglia di novità e di evitare i pensieri negativi;

: può stare a significare che , oppure la voglia di novità e di evitare i pensieri negativi; Sognare di diventare calvi: oltre alle interpretazioni legate alla salute fisica che abbiamo già discusso, il sogno di essere calvi ha anche dei connotati emotivi. Potrebbe voler dire, ad esempio, che si ha paura di stare perdendo la propria bellezza, il proprio aspetto attraente, spesso a causa dell’invecchiamento. Rappresenta una paura di rifiuto da parte degli altri a causa del proprio aspetto che cambia inevitabilmente.

Conclusioni

Dopo aver visto i possibili significati di sognare di perdere i capelli, sottolineiamo che, essendo un’esperienza notturna spesso legata a sentimenti negativi, nel caso in cui siano ricorrenti è il caso di contattare un professionista della salute mentale, in modo da imparare a gestire lo stress o qualsiasi altro problema ci stia affliggendo in quel periodo.