Come è presto comprensibile, se vi capita di sognare pesci morti che galleggiano, il significato del sogno non è dei più positivi. Vediamo assieme a cosa sono associati i pesci nella nostra cultura, in modo da capire poi meglio le interpretazioni che vengono date ai sogni che li contengono.

Sano come un pesce

Come evidente anche da questo bizzarro ma comunissimo detto, il pesce in generale può essere associato ad un’immagine di salute fisica, di movimento, di libertà. Inoltre, il suo vivere in mare lo collega fortemente alla componente marina e oceanica, carica a sua volta di simbolismi. Il mare, con le sue profondità, spesso viene utilizzato per rappresentare l’inconscio, qualcosa da esplorare ma che al contempo può fare anche paura. Basti pensare all’importanza data all’acqua marina e alle profondità nelle opere di Lovecraft, scrittore massimo dell’orrore cosmico. Nonostante i connotati inquietanti del luogo in cui vivono, però, i pesci tendenzialmente hanno un simbolismo positivo. Curiosità, intuizione, voglia di esplorazione e salute: questi solo alcuni del principali. Un pesce, in generale, quindi potrebbe rappresentare la nostra curiosità, il nostro intuito, la nostra voglia di esplorazione e di novità.

Sognare pesci morti che galleggiano: cosa vuol dire?

Dato il connotato positivo associato alla figura del pesce, non è difficile intuire che sognare uno o più pesci morti che galleggiano sulla superficie dell’acqua non è un’esperienza onirica piacevole. Di solito infatti è associata a forti emozioni negative, ansia e tristezza, avvicinandosi di più ad un vero e proprio incubo che a un sogno generico. Sognare pesci morti potrebbe essere un modo del nostro inconscio per dirci che alcune parti di noi, della nostra interiorità, della nostra salute o creatività, stanno “morendo”. Un avviso quindi, oppure un lutto metaforico già conclamato nel caso dell’abbandono recente di un progetto o di un sogno, ad esempio. In modo più banale, inoltre, sognare un pesce morto che galleggia potrebbe rappresentare un lutto meno metaforico nella nostra vita. Osservare senza poter far nulla un pesciolino che galleggia inerme infatti potrebbe rimandare ad una sensazione di impotenza, frustrazione e tristezza causata dalla perdita di una persona cara.

Che cosa fare

Come sempre, specifichiamo che queste sono solo alcune ipotesi di interpretazione di sogni, non eseguite da professionisti. Abbiamo solo cercato di proporre delle possibilità sul significato di sognare dei pesci morti che galleggiano. Se quindi i sogni persistono e ne sentite il bisogno, vi invitiamo caldamente a chiedere il supporto di uno psicologo, in modo che possa aiutarvi in un momento possibilmente difficile della vostra vita.