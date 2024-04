Sold-out la quarta edizione del Financial Forum di Comunicazione Italiana

Milano, 11 apr. (Adnkronos) – Sold-out la quarta edizione del Financial Forum di Comunicazione Italiana. L'evento si è svolto per la prima volta a Milano, nella elegante cornice di PHYD. Hanno seguito il Forum circa 400 spettatori, con la partecipazione di oltre 50 Speaker – Cfo di alcune tra le principali aziende italiane e multinazionali: il Forum è così tornato a essere un momento cruciale per fare il punto sull’evoluzione del ruolo del Cfo a fronte delle trasformazioni che stanno caratterizzando il contesto aziendale.

Tra queste, l’importanza sempre maggiore degli obiettivi Esg nelle strategie di Business, l’introduzione delle nuove tecnologie – con l’Intelligenza Artificiale in prima linea – ma anche l’impatto delle turbolenze internazionali sugli affari e la conseguente necessità di prendere decisioni strategiche in tempi rapidi e informate dai dati.

Questi e altri argomenti hanno definito l’appuntamento odierno, che ha visto l’intervento di aziende di primo piano come Bayer, Illycaffè, Benetton, Mundys, WeRoad, Q8, Arena e Mondadori. Le numerose persone intervenute in location, e quelle collegate in diretta su www.comunicazioneitaliana.tv, hanno potuto ascoltare numerosi interventi Talk Show e Innovation Speech, che si sono affiancati a Tavoli Tematici a porte chiuse, incontri one-to-one, interviste e incontri informali.

Determinante per la buona riuscita dell’evento il contributo delle aziende Partner, realtà B2B dei servizi finanziari che hanno saputo fornire un punto di vista “altro” rispetto al lavoro del Cfo. Tra questi, l’intervento di Carlo Gualandri, Ceo di Soldo, intervenuto nel Talk Show “Il Cfo come ambassador della Digital Transformation”, sotto la conduzione di Mirko Gubian, Partner di Axiante; l’Innovation Speech dal titolo “Intelligenza artificiale e competenze umane: l’equilibrio indispensabile nella gestione del BPO amministrativo”, a cura di Angelo Persano, Business Process Reengineering Manager di Idc – Indicom Document Care; e l’Innovation Speech dal titolo “L’impatto dell’AI sull’Ebitda”, a cura di Luca Calabrese, Ceo di Lcs AI.

Oltre al sostegno degli Official Partner Soldo e SAP Concur, il Content Partner IDC – Indicom Document Care e i Partner Axiante e LCS AI, l’evento ha visto la collaborazione di Adnkronos in qualità di Main Media Partner e il Patrocinio di ANDAF Lombardia. Le sessioni saranno rese disponibili nei prossimi giorni su www.comunicazioneitaliana.tv Prossimo appuntamento di Comunicazione Italiana sarà il Forum Information Technology, il prossimo 16 maggio nella prestigiosa cornice del Magna Pars di Milano.