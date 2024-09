Solinas sostiene che il 'Psd'Az è animato e suggerisce che cambiare partito equivale a un tradimento del voto.

Il segretario del PSd'Az, Christian Solinas, afferma che il partito resta attivo nonostante il trasferimento di tre consiglieri regionali a Forza Italia. Solinas interpreta questo avvenimento come un esempio del "trasformismo crudele", non rappresentante di ideali o cultura politica. Ribadisce inoltre la mission del party: difendere la Sardegna e i diritti dei sardi, sottolineando che il partito non si dissolverà in un altro e che questi cambiamenti rappresentano un passo verso la propria rigenerazione.

Il segretario del PSd’Az ed ex presidente della Sardegna, Christian Solinas, afferma che il suo partito è più attivo e vivace che mai. Questa dichiarazione arriva dopo l’annuncio ufficiale del trasferimento di tre consiglieri regionali, Piero Maieli, Gianni Chessa e Alfonso Marras, al gruppo di Forza Italia. Questo movimento indica la scomparsa dei sardisti dall’opposizione nel semicerchio di Via Roma.

