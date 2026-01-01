Somalia: media, presidente Somaliland visiterà Israele e aderirà Accordi Abramo

Somalia: media, presidente Somaliland visiterà Israele e aderirà...

Tel Aviv, 1 gen. (Adnkronos) – L'emittente pubblica israeliana ha reso noto che il presidente del Somaliland Abdirahman Cirro visiterà presto Israele, anche se non è stata specificata una data, e che aderirà agli Accordi di Abramo, una serie di accordi mediati dagli Stati Uniti per stabilire legami formali con Israele.

Israele ha riconosciuto il Somaliland la scorsa settimana, diventando il primo Stato membro delle Nazioni Unite a farlo e ponendo fine a più di 30 anni di isolamento diplomatico per l'autoproclamata repubblica nel nord della Somalia.

La mossa ha scatenato una reazione internazionale e la Somalia ha mobilitato il sostegno diplomatico in risposta.

Durante una videochiamata in cui veniva annunciata la decisione la scorsa settimana, il presidente del Somaliland ha accettato l'invito del primo ministro israeliano a visitare Gerusalemme.