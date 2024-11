Sonia Bruganelli e Carlo Aloia eliminati da Ballando con le stelle

Il verdetto della nona puntata

La nona puntata di Ballando con le stelle, andata in onda su Rai 1, ha riservato sorprese e colpi di scena. La serata è iniziata con uno spareggio atteso, rimandato a causa di problemi di tempo. Le coppie in gara, tra cui Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, hanno dato il massimo per conquistare il pubblico e i giudici. Tuttavia, alla fine della serata, è stata proprio la coppia di Sonia a ricevere il minor numero di voti, costringendoli ad abbandonare la competizione.

La reazione di Sonia Bruganelli

Subito dopo l’eliminazione, Sonia Bruganelli ha deciso di rompere il silenzio attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Con un tono ironico e grato, ha ringraziato i suoi sostenitori per il supporto ricevuto, sottolineando che la sua avventura non è ancora finita. Infatti, ha ricordato a tutti i suoi follower che la prossima settimana ci sarà un ripescaggio, dando così una speranza ai suoi fan di rivederla in pista.

Un’esperienza indimenticabile

Nel suo messaggio, Sonia ha voluto chiarire che, a suo avviso, a Ballando con le stelle non si viene realmente eliminati, ma si esce “distrutti”. Ha scherzato sul fatto che i concorrenti che non vediamo più in pista non sono stati eliminati, ma “sono morti”, creando un’atmosfera leggera nonostante la situazione. La sua dichiarazione ha suscitato l’affetto dei fan, che hanno apprezzato la sua sincerità e il suo spirito combattivo.

Il futuro di Sonia nel programma

Nonostante l’eliminazione, Sonia ha invitato i suoi fan a non sentirsi obbligati a votarla per il ripescaggio, ma piuttosto a godere della sua danza. Questo approccio rilassato ha dimostrato la sua capacità di affrontare le sfide con un sorriso. La settimana prossima, la coppia avrà l’opportunità di tornare in pista e dimostrare il loro valore, e i fan non vedono l’ora di assistere a questa nuova avventura.