Sonia Bruganelli esprime la sua opinione in diretta: “Non mi convince affatto”.

Negli ultimi anni, Sonia Bruganelli si è distinta come commentatrice diretta e sincera. Tuttavia, le sue recenti apparizioni a "Ballando con le Stelle" hanno suscitato reazioni contrastanti. Nonostante il pubblico si aspettasse conflitti con Selvaggia Lucarelli, ciò non si è verificato, un fatto discusso nel programma "La Vita in Diretta" da Alberto Matano. Sonia ha poi sollevato polemiche con un commento ironico su Instagram. Paola Ferrari ha manifestato il proprio disappunto verso Sonia, elogiando le sue capacità professionali, ma criticando la sua personalità e prevedendo polemiche future. Matano ha notato un atteggiamento insolitamente calmo in Sonia, ritenendola molto simpatica e professionale, ma si è detto sorpreso dal suo nuovo comportamento.

Negli ultimi anni, Sonia Bruganelli si è affermata come una commentatrice esperta, sempre aggiornata e capace di esprimere le sue opinioni in modo diretto, spesso senza addolcire le sue critiche. A differenza di molte delle sue colleghe, non sembra interessata a ottenere l’approvazione del pubblico. Questa attitudine ha portato a spettative elevate da parte del pubblico e della giuria di “Ballando con le Stelle”, che si aspettava un confronto acceso, soprattutto con Selvaggia Lucarelli, sin dalla prima puntata. Tuttavia, ciò non si è verificato. Nel programma “La Vita in Diretta”, Alberto Matano ha discusso di questo sviluppo inaspettato, insieme a una presentatrice celebre, che ha dichiarato senza mezzi termini: “Sonia non mi piace”.

Matano ha anche menzionato un commento ironico che Sonia ha pubblicato su Instagram: “Ci sono stati momenti interessanti tra me e la giuria. Poi ho scritto: ‘Il volto di chi pensava di essere una ballerina a Ballando con le Stelle e si rende conto che la giuria cerca l’opinionista del Grande Fratello’”. Questo atteggiamento apparentemente pacato di Sonia non ha convinto del tutto, portandola a scatenare ulteriori polemiche sui social.

In quel frangente, Paola Ferrari è intervenuta, esprimendo il suo disappunto nei confronti di Sonia. La conduttrice ha riconosciuto le qualità professionali della Bruganelli, definendola un’imprenditrice di successo, ma ha aggiunto che non la considera idonea per il programma: “Sì, balla bene, ma non mi convince come persona. La Bruganelli è intelligente e una brava affarista, ma per me non è una figura simpatica. C’è qualcosa che non mi sembra del tutto autentico. E come hai giustamente detto, è una mossa strategica. Ora vuole apparire distante dalle polemiche, ma temo che sarà proprio lei a generarle in questa edizione. È questo il motivo per cui non mi piace”.

Matano ha concluso la parentesi su Ballando, rivelando di aver notato un atteggiamento insolitamente rilassato di Sonia: “Voglio dirlo chiaramente, a me Sonia è molto simpatica; ci siamo incontrati anche per motivi professionali e la rispetto molto. Quello che volevo sottolineare è che l’ho trovata molto più calma del solito e questo mi ha sorpreso. C’è forse un progetto o una predisposizione che non conosco? Di certo, si nota che Sonia tiene a tutto ciò che sta facendo”.