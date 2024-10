Un anno dopo che Sophie Codegoni ha rivelato a Verissimo di aver ricevuto uno schiaffo da Alessandro Basciano, è tornata da Silvia Toffanin per discutere della loro situazione. Ha dichiarato: “Non è stato un periodo semplice nella nostra vita, ma ora abbiamo trovato un equilibrio come genitori che si rispettano, perché entrambi desideriamo il benessere della nostra bambina. Siamo riusciti a mantenere un rapporto civile; ci vediamo per cena e tutto sta andando bene. Ci vogliamo bene, ci rispettiamo e, soprattutto, siamo presenti per nostra figlia. Lui è il padre della mia piccola e rappresenta una figura importante per me, poiché mi ha donato la gioia più grande della mia esistenza. Attualmente non formiamo una coppia, siamo due genitori affettuosi”.

Inoltre, Sophie ha rivelato di essere single: “Adesso sto dedicando tempo a me stessa e alla mia carriera, non sto cercando un nuovo amore. Sto vivendo questo periodo della mia vita intensamente. Se potessi tornare indietro, rifarei ‘Celine’ altre duecentomila volte”.

Sophie ha anche menzionato Aron Piper, l’attore spagnolo con cui sarebbe stata associata questa estate. “Aron Piper? Dietro a ogni notizia c’è sempre un fondo di verità, ma molte delle informazioni sono state amplificate. Lo conosco davvero, è una persona molto piacevole e attraente, ma ciò che è stato scritto su di noi è eccessivo rispetto alla realtà”. L’indiscrezione riguardo alla loro presunta relazione era stata diffusa da Deianira Marzano, che ha indicato: “Trascorrono la serata insieme, tra sguardi e sorrisi, e arriva il primo bacio. È stata una folgorazione. Si sono presi per mano e si sono nuovamente diretti verso Palazzo Parigi, dove erano presenti anche due TikToker e lei è rimasta con loro e altre persone”.

Un individuo impiegato in quel luogo ha confermato l’intera situazione. Il gruppo ha trascorso il tempo al bar del mattino fino alle 7.20, sorseggiando bevande insieme a degli amici. Successivamente, gli amici si sono allontanati e loro hanno fatto ritorno in camera. Lei ha abbandonato l’hotel alle 14.30 della domenica. Non abbiamo informazioni riguardo a ciò che è accaduto tra di loro, tuttavia lei è rimasta in quella situazione.