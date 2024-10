Sostenibilità, Aurigemma: fondamentale semplificazione

Roma, 24 ott. (askanews) - "Spetta alle istituzioni governare ove possibile questi processi e questi percorsi partendo proprio dalla sostenibilità. Ma per poter andare avanti sulla sostenibilità dobbiamo necessariamente fare delle norme che siano adeguate ai necessari bisogni delle tante aziende c...

Roma, 24 ott. (askanews) – “Spetta alle istituzioni governare ove possibile questi processi e questi percorsi partendo proprio dalla sostenibilità. Ma per poter andare avanti sulla sostenibilità dobbiamo necessariamente fare delle norme che siano adeguate ai necessari bisogni delle tante aziende che vogliono investire in questo settore. E per questo la semplificazione amministrativa è fondamentale e importante per dare certezze sulle attività che si possono o non possono fare”.

Lo ha evidenziato Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, in occasione del convegno nazionale promosso a Roma da GBC Italia dal titolo “Costruire il futuro: sostenibilità, finanza verde e AI al servizio dell’edilizia”.