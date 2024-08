Maria Branyas era la donna più anziana del mondo. Si è spenta in Catalogna, all’età di 117 anni.

Spagna, morta a 117 anni la persona più anziana del mondo

Maria Branyas, la persona più anziana del mondo, è morta all’età di 117 anni nel comune spagnolo di Olot, in Catalogna. La notizia è stata data Dalla sua famiglia in un messaggio condiviso su X. “Maria è morta come voleva: mentre dormiva, tranquilla e senza dolore” hanno scritto. La donna viveva da anni nella residenza di Santa Maria di Tura ad Olot. I familiari hanno aggiunto che la ricorderanno per i suoi consigli e la dolcezza delle sue parole.

Chi era Maria Branyas

Maria Branyas è nata a San Francisco il 4 marzo 1907. A 113 anni aveva superato il Covid e il suo caso unico è stato al centro di diversi studi, come quello dell’Istituto di Ricerche Josep Carrera, il cui direttore Manel Esteller aveva spiegato che la sua longevità era dovuta al fatto che “l’età delle sue cellule è di 14 anni inferiore a quella segnata dal suo Dna”.