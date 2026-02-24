Home > Flash news > Spagna: Musk, 'Sanchez tiranno e traditore' a causa restrizioni sui...

Spagna: Musk, 'Sanchez tiranno e traditore' a causa restrizioni sui social media

Washington, 3 feb. (Adnkronos/Afp) – Elon Musk, ha attaccato il primo ministro Pedro Sanchez dopo che il leader spagnolo ha annunciato il divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni e altre restrizioni. "E' un tiranno e un traditore del popolo spagnolo", ha scritto Musk su X.