Spari alla cena di Trump con i corrispondenti, ferito un agente

Washington, 26 apr. (askanews) – In queste immagini il momento in cui Trump e la sua famiglia vengono portati via dall’annuale cena della stampa accreditata alla Casa Bianca, dopo il tentativo di irruzione di un uomo armato che è riuscito a sparare alcuni colpi ferendo un agente. L’aggressore, che è stato poi fermato, non è arrivato nella sala in cui c’erano oltre 2.600mila persone fra giornalisti e i principali membri del governo americano, ma ha sparato nella lobby dell’hotel Hilton in cui si stava svolgendo l’evento ed è stato bloccato dagli agenti.

Ora è in custodia. Si tratta di un 31enne californiano identificato come Cole Tomas Allen, 31 anni. Subito dopo gli spari nella sala si è scatenato il panico, le persone si sono nascoste sotto i tavoli mentre il secret service è entrato in azione per portare in salvo le autorità, poi piantonando la sala mitra in mano.

Le motivazioni dell’attentato non sono ancora chiare, l’uomo era armato con pistole e coltelli.