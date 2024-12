Speleologa 32enne intrappolata nella grotta Bueno Fonteno: era già accaduto nel 2023

Ore d'ansia per Ottavia Piana, speleologa rimasta bloccata dalla tarda serata di sabato in una grotta nella bergamasca. Le era già successo nel 2023.

Segretaria nell’azienda di famiglia ma grande appassionata ed esperta speleologa, Ottavia Piana si trova da ore bloccata all’interno della grotta Bueno Fonteno nella Bergamasca. L’allarme è stato lanciato nella tarda serata di sabato e la speleologa è stata segnalata a circa 150 metri di profondità. Nel 2023 era rimasta bloccata nella medesima grotta, in un punto a poca distanza, per due giorni.

Speleologa intrappolata nella frotta Bueno Fonteno: soccorsi sul posto

La macchina dei soccorsi si è messa in moto immediatamente per raggiungere il luogo dell’incidente dopo che i compagni di spedizione della 32enne, una volta risaliti dalla grotta sul lago d’Iseo, hanno lanciato l’allarme. Secondo quanto indicato la speleologa sarebbe infortunata e si troverebbe a circa quattro ore di distanza dall’uscita della grotta. Sul posto si trovano numerose squadre di specialisti del Cnsas provenienti da varie regioni, dalla Lombardia alla Liguria, dal Piemonte al Veneto, dall’Emilia Romagna al Trentino Alto Adige. Data la lontananza dall’uscita ed il fatto che la zona nella quale la speleologa è intrappolata risultava fino a poche ore fa inesplorato le operazioni per raggiungerla e salvarla richiederanno molto tempo.

La 32enne, segretaria nell’azienda di famiglia ad Adro, è una grande appassionata di speleologia sin dal 2016 dopo aver completato il primo corso ed essere diventata membro attivo del Cai di Lovere. Con regolarità si cala all’interno di grotte di vario tipo per esplorarle: la grotta Bueno Fonteno è però un sistema carsico molto complesso e per tale ragione parte di esso è ad oggi inesplorato.

La donna conosce bene questa grotta anche per un analogo episodio avvenuto nel 2023 quando rimase bloccata all’interno della medesima cavità in un punto non distante da quello nel quale si trova attualmente.

Il Soccorso Alpino e Speleologico ha spiegato che i tecnici stanno lavorando per stabilire una linea di comunicazione fissa tra l’interno e l’esterno della cavità. Non sono chiare al momento, le condizioni della donna che lo scorso anno riportò una frattura alla gamba e venne salvata dopo un intervento di 48 ore con il dispiegamento di oltre 60 persone.