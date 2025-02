Spionaggio: Iv a Mantovano, 'governo venga in aula, domande non relative a fatti classificati'

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - “Le domande che abbiamo posto nel question time non erano relative a fatti classificati. Conoscere il bilancio dello Stato o se le procure utilizzano il Trojan o quanto spende la penitenziaria per le intercettazioni non possono essere temi di competenza del Copasir ...

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – “Le domande che abbiamo posto nel question time non erano relative a fatti classificati. Conoscere il bilancio dello Stato o se le procure utilizzano il Trojan o quanto spende la penitenziaria per le intercettazioni non possono essere temi di competenza del Copasir in una democrazia parlamentare. Il governo venga in aula anziché rispondere a mezzo stampa. Le agenzie non hanno ancora sostituito il Parlamento”. Così una nota dell’ufficio stampa di Italia Viva in replica alle dichiarazioni del sottosegretario Mantovano in merito alla vicenda della mancata risposta al Question Time dei renziani.