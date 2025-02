Spionaggio: lettera opposizioni a Fontana, mancata risposta governo vulnus grave**

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - I capigruppo di Pd, M5S, Avs, Iv, Azione e Più Europa hanno inviato una lettera al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in cui chiedono "la convocazione urgente della Conferenza dei Presidenti di Gruppo". Due i motivi. "In primo luogo -si legge...

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – I capigruppo di Pd, M5S, Avs, Iv, Azione e Più Europa hanno inviato una lettera al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in cui chiedono "la convocazione urgente della Conferenza dei Presidenti di Gruppo". Due i motivi. "In primo luogo -si legge nella lettera- riteniamo necessario che la Conferenza stabilisca modalità adeguate per l'organizzazione del dibattito parlamentare in relazione alla questione di fiducia che il Governo si appresta a porre sulla conversione in legge del decreto-legge cosiddetto Milleproroghe".

"In secondo luogo, riteniamo urgente affrontare la questione, sollevata nella seduta odierna, della preannunciata mancata risposta del Governo alle interrogazioni a risposta immediata presentate in merito all'utilizzo dello spyware Graphite, fornito dalla società Paragon solutions. La mancata risposta a tali interrogazioni costituisce un grave vulnus al principio di trasparenza e alla funzione di controllo che il Parlamento è chiamato a svolgere sull'operato del Governo".

"Alla luce della rilevanza di entrambi i temi e della necessità di assicurare il regolare svolgimento delle prerogative parlamentari, confidiamo in un Suo sollecito riscontro e restiamo in attesa della convocazione della Conferenza". La lettera è firmata da Chiara Braga (Pd), Riccardo Ricciardi (M5s), Davide Faraone (Iv), Luana Zanella (Avs), Matteo Richetti (Azione) e Riccardo Magi (Piu' Europa).