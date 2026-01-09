Spionaggio: Meloni, 'escluso uso Graphite su giornalisti, aspettiamo risposte Procure'

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - Il "Copasir, competente per queste materie, con la relazione del giugno 2025, ha escluso che Graphite, cioè il sistema che viene fornito da Paragon, sia stato adoperato nei confronti dei giornalisti. È una relazione che è stata votata all'una...

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – Il "Copasir, competente per queste materie, con la relazione del giugno 2025, ha escluso che Graphite, cioè il sistema che viene fornito da Paragon, sia stato adoperato nei confronti dei giornalisti. È una relazione che è stata votata all'unanimità. Dopodiché però ci sono anche due Procure che stanno lavorando su questo tema e confidiamo che anche qui si possa arrivare ad avere delle risposte.

Quello che posso dire io, chiaramente, che il Governo, particolarmente le Agenzie di intelligence, sta fornendo tutto il supporto che è necessario". Lo ha affermato il presidente del Coniglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di inizio anno.