Sport, Aleinikov: "Può influire su pace, ma serve appoggio di chi governa"

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Lo sport può influire tanto per la pace, ma non serve l'appoggio dalle persone che governano. L'importante è che non finisca solo a parole, ma si deve continuare con i fatti". Lo dice Sergei Aleinikov, ex giocatore bielorusso di Juventus...

Roma, 29 nov. (Adnkronos) – "Lo sport può influire tanto per la pace, ma non serve l'appoggio dalle persone che governano. L'importante è che non finisca solo a parole, ma si deve continuare con i fatti". Lo dice Sergei Aleinikov, ex giocatore bielorusso di Juventus e Lecce, a margine dell'evento organizzato dall'eurodeputata del Movimento 5 stelle Carolina Morace, 'Lo sport come strumento di pace'.