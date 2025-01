Sport: Bach, 'Trump è un tifoso nel profondo, nessun problema per Mondiali calcio e Giochi'**

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – Il destino della Coppa del mondo di calcio maschile e dei Giochi olimpici negli Stati Uniti è sicuro, ha detto alla dpa il presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio) Thomas Bach, descrivendo il presidente eletto Donald Trump come un "tifoso sportivo nel profondo". Gli Stati Uniti dovrebbero ospitare insieme la Coppa del mondo del 2026 con Canada e Messico, che sono stati recentemente oggetto di minacce economiche e politiche da parte di Trump. Il nuovo presidente che si insedierà il 20 gennaio, ha ripetutamente promesso di introdurre tariffe doganali massicce sui due paesi, mentre se li è inimicati con idee come rinominare il Golfo del Messico e incorporare il Canada come 51° stato degli Stati Uniti.

Nel frattempo, Trump si è scontrato con il governatore della California Gavin Newsom e i leader di Los Angeles, che dovrebbe ospitare le Olimpiadi del 2028, sulla risposta ai violenti incendi che hanno raso al suolo parti della città negli ultimi giorni. Tuttavia, Bach, la cui presidenza del Cio di 12 anni dovrebbe concludersi quest'anno, non crede che le controversie influenzeranno i due eventi sportivi. Trump è stato "coinvolto nella fase di offerta per entrambi gli eventi, facendo campagna in un modo o nell'altro per la Coppa del Mondo e i Giochi olimpici", ha detto Bach. "Ecco perché sono sicuro che li sosterrà entrambi".

Il prossimo presidente del Cio sarà eletto a metà marzo, con sette candidati in lizza. Bach ha detto di aver avuto discussioni aperte con Trump durante il suo primo mandato e si è congratulato con lui per la sua vittoria alle elezioni presidenziali di novembre. L'ex schermidore tedesco, medaglia d'oro olimpica nel 1976, ha detto che non sta cercando ulteriori dialoghi con Trump nei suoi ultimi mesi come capo del Cio. "Non credo che sarebbe davvero giusto o corretto, per quanto riguarda il mio successore, cercare di nuovo un contatto ora e forse influenzare qualsiasi decisione che spetterà al mio successore", ha spiegato Bach.