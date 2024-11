Un uomo perseguita la sua ex fidanzata, costringendola a cambiare vita per paura.

Il dramma dello stalking

Il fenomeno dello stalking continua a rappresentare una piaga sociale, con casi che si susseguono in tutta Italia. Recentemente, il questore di Massa ha emesso un ammonimento nei confronti di un 37enne, residente in Lombardia, che non ha accettato la fine della sua relazione con una giovane di 25 anni. Questo episodio, che ha suscitato allarme e preoccupazione, evidenzia la gravità delle conseguenze psicologiche e sociali che le vittime di stalking devono affrontare.

Comportamenti persecutori e minacce

Secondo le ricostruzioni, la relazione tra i due si è conclusa lo scorso settembre, ma l’uomo ha iniziato a perseguitare la sua ex fidanzata poco dopo. Trasferitosi a Massa per avvicinarsi a lei, ha cominciato a presentarsi sotto la sua abitazione, anche di notte, lanciando insulti e minacciando di togliersi la vita se non fossero tornati insieme. Questo comportamento ossessivo ha portato la giovane a vivere in uno stato di ansia costante, costringendola a modificare le proprie abitudini quotidiane per sfuggire alle molestie.

Intervento delle autorità

La situazione è diventata insostenibile per la 25enne, che ha deciso di rivolgersi ai carabinieri della stazione di Avenza. Le indagini condotte dalla divisione anticrimine della questura di Massa hanno portato all’emissione dell’ammonimento per stalking, il 54esimo dall’inizio dell’anno. Questo caso mette in luce l’importanza di denunciare comportamenti persecutori e di intervenire tempestivamente per proteggere le vittime. È fondamentale che le autorità competenti prendano sul serio tali segnalazioni, affinché si possano prevenire episodi di violenza e garantire la sicurezza delle persone coinvolte.