Stanno procedendo con le valutazioni riguardanti la situazione di Sangiuliano presso la Corte dei Conti.

Il caso Sangiuliano non è passato inosservato e attualmente sono in corso le necessarie valutazioni presso la Corte dei Conti. Questa è la notizia che viene comunicata dalla magistratura contabile, in merito alla questione legata a Maria Rosaria Boccia e al suo legame con il ministro della Cultura. Silverio Sica, l’avvocato del ministro, sottolinea che non dispongono di prove che dimostrino un possibile ricatto. Inoltre, secondo Sica, la questione è privata e riflette una doppia morale tipicamente italiana.

L’avvocato ribadisce che stanno verificando ogni dichiarazione fatta da Boccia per determinare se vi sia stata una violazione della privacy. Riguardo ai tempi della denuncia, l’avvocato afferma che aspetteranno che la situazione politica si stabilizzi prima di procedere con l’elaborazione della denuncia stessa. Anche riguardo l’ipotesi che possa essere stato un piano studiato, l’avvocato afferma che nessuna possibilità viene esclusa. Per quanto riguarda eventuali fondi pubblici, è stato precisato che non ne sono stati coinvolti: si tratta di una questione privata, che però, a causa della doppia morale, si è trovata al centro di una questione politica.

L’esposto del parlamentare di Avs, Angelo Bonelli, riguardante il caso che coinvolge Sangiuliano, non è ancora pervenuto alla Procura di Roma, nonostante sia stato depositato ieri presso un commissariato della Capitale.

Gli operatori giudiziari di Piazzale Clodio, sovrintesi da Francesco Lo Voi, hanno affermato che, una volta rivista la documentazione in oggetto, daranno inizio ufficialmente all’istituzione di un caso, inizialmente in accordo con il modello 45 (vale a dire senza sospettati o ipotesi di delitto), per poi assegnare una delega per condurre le indagini. Il membro del parlamento ha ipotizzato i crimini di uso indebito di fondi pubblici e di rivelazione e utilizzo di segreti professionali. Il ministro in questione ha dichiarato la sua intenzione di fare una denuncia contro Maria Rosaria Boccia. Secondo le informazioni disponibili, non ci sono attualmente casi aperti a Roma riguardanti questa questione.