Starmer: "Abbiamo intenzone di discutere di immigrazione e Albania con Meloni"

Il nuovo premier laburista Starmer, sarà a Roma domani per il suo primo incontro ufficiale con Giorgia Meloni. Nonostante il cambiamento di occupante a Downing Street, l’interesse per una collaborazione per contrastare l’immigrazione illegale rimane invariato. Il “modello Albania” sembra suscitare l’interesse dei britannici, mentre l’intera Unione Europea sta rallentando. Gli accordi di Schengen sono stati sospesi da Scholz, portando a nove il numero di nazioni che hanno essenzialmente bloccato la libera circolazione. La richiesta all’Olanda di essere esente dalle politiche dell’asilo è in arrivo, mentre anche la Svezia sta pianificando una stretta.