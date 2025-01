Un successo straordinario per il conduttore che supera i risultati di Amadeus

Un debutto da record per De Martino

La serata dell’Epifania ha segnato un momento storico per la televisione italiana, con Stefano De Martino che ha condotto Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia su Rai Uno, attirando l’attenzione di milioni di telespettatori. Con un pubblico di 6.208.000 spettatori e uno share del 26.64% nella prima parte del programma, e ben 6.316.000 nella seconda, De Martino ha dimostrato di avere il tocco magico per il piccolo schermo. Questi risultati non solo evidenziano il suo talento, ma segnano anche un netto miglioramento rispetto agli ascolti ottenuti negli anni precedenti.

Un confronto con Amadeus

Il confronto con il suo predecessore, Amadeus, è inevitabile. Negli ultimi cinque anni, lo Speciale Lotteria Italia non aveva mai raggiunto numeri così elevati. Amadeus, pur avendo ottenuto risultati notevoli, si era fermato a 5.537.000 spettatori e 31.4% di share lo scorso anno. De Martino ha superato il ‘maestro’ con un divario di quasi 800.000 spettatori e un incremento di ben 6 punti percentuali di share, un risultato che ha sorpreso anche i vertici Rai, che non avrebbero mai immaginato un simile successo dopo l’addio di Amadeus.

La sfida della controprogrammazione

Un altro aspetto da considerare è la competizione. Negli anni passati, la Lotteria Italia si era scontrata con una controprogrammazione blanda da parte di Canale 5, con film che non avevano attratto un pubblico significativo. Quest’anno, invece, De Martino ha dovuto affrontare la finale di Super Coppa Italiana tra Milan e Inter, seguita da 7.404.000 spettatori. Nonostante questa sfida, il conduttore ha saputo mantenere l’attenzione del pubblico, dimostrando una capacità di attrazione senza precedenti.

I dati di ascolto degli ultimi anni

Analizzando i dati di ascolto degli ultimi cinque anni, emerge chiaramente come De Martino abbia superato le aspettative. Prima di legarsi ad Affari Tuoi, lo Speciale Lotteria Italia era inserito nello show I Soliti Ignoti, sempre condotto da Amadeus. I numeri parlano chiaro: il conduttore ha saputo portare una ventata di freschezza e innovazione, conquistando il pubblico con il suo stile unico e coinvolgente.