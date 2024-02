Stellantis: Schlein a Meloni, 'basta chiacchiere, raccolga sfida'

Roma, 1 feb. (Adnkronos) - “Basta con le chiacchiere, la Meloni fa la faccia dura con Stellantis ma non ha una strategia e il Governo si presenta all'azienda con il cappello in mano. Continuano a minacciare di non dare più incentivi ma Stellantis continua ad utilizzarli senza rispe...

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “Basta con le chiacchiere, la Meloni fa la faccia dura con Stellantis ma non ha una strategia e il Governo si presenta all'azienda con il cappello in mano. Continuano a minacciare di non dare più incentivi ma Stellantis continua ad utilizzarli senza rispettare condizionalità. Serve una svolta". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

"Tavares ha lanciato una sfida, il governo la raccolga e non faccia cadere la provocazione dell'Ad di Stellantis. Si prenda sul serio l'ipotesi di una partecipazione italiana a Stellantis che bilanci quella francese e si chiedano impegni chiari sui livelli di produzione, sul mantenimento dell'occupazione e sulle strategie per l'indotto. E si lavori con i fatti e non solo con le parole perché arrivino anche altri produttori in Italia”.