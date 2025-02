Con il conguaglio fiscale e contributivo di febbraio, gli importi degli stipendi NoiPa sono i più attesi dai dipendenti pubblici. Con un pò di ritardo, da oggi il cedolino è finalmente visibile nell’area riservata NoiPa.

Stipendio febbraio 2025: importo visibile su NoiPa, arriva il conguaglio. Ecco dove

L’importo dello stipendio di febbraio 2025 è finalmente visibile nell’area riservata NoiPa. Il ritardo è stato dovuto principalmente al fatto che i calcoli per il mese di febbraio sono più complessi rispetto agli altri mesi per via del conguaglio fiscale e contributivo. Oltre a essere appunto il mese del conguaglio fiscale, a febbraio viene anche riconosciuta l’indennità di vacanza contrattuale del periodo 2022-2024. Nel cedolino i dipendenti troveranno i dati relativi alla retribuzione, che comprendono gli importi relativi a:

Competenze fisse, ovvero lo stipendio base;

Competenze accessorie;

Ritenute, sia fiscali che previdenziali;

Conguagli fiscali e previdenziali.

Stipendio NoiPa febbraio 2025: a debito o a credito?

Come detto febbraio è il mese del conguaglio fiscale e contributivo. È adesso che viene infatti fatto un bilancio tra l’ammontare versato durante l’anno e l’imposta effettivamente dovuta. Ecco cosa può accadere: