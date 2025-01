Il fenomeno delle case a 3 euro

Negli ultimi anni, il piccolo borgo di Sambuca di Sicilia ha attirato l’attenzione di molti stranieri grazie all’iniziativa delle “Case a 3 Euro”. Questo progetto, lanciato dal comune, ha permesso a numerosi acquirenti di acquistare immobili a prezzi stracciati, contribuendo a rivitalizzare un territorio in difficoltà. La notizia ha fatto il giro del mondo, attirando l’interesse di famiglie e giovani professionisti in cerca di una nuova vita in un contesto affascinante e ricco di storia.

La storia di Lindsey e Robert

Tra gli ultimi ad approfittare di questa opportunità ci sono Lindsey Fitzgerald e Robert Mosley, una coppia britannica che ha deciso di trasferirsi a Sambuca con i loro due figli. Lindsey, una Program Manager nel settore tecnologico, e Robert, scrittore pubblicitario, hanno trovato nella Sicilia un luogo ideale per crescere la loro famiglia. “Quando ho letto del bando su un giornale di Londra, pensavo fosse uno scherzo. E invece eccoci qui”, racconta Lindsey, visibilmente emozionata.

Un sogno che si realizza

La coppia ha firmato il preliminare per una casa di circa sessanta metri quadri, situata in una delle zone più suggestive del borgo. “Oggi ho coronato un sogno”, afferma Lindsey, mentre esplora le strade di Sambuca con la sua famiglia. Hanno già iniziato a scoprire le bellezze locali, acquistando souvenir e degustando vini tipici. La loro esperienza è un chiaro esempio di come il progetto delle case a 3 euro stia cambiando la vita di molte persone, offrendo non solo un’abitazione, ma anche un’opportunità di integrazione in una comunità multiculturale.

Un comune in trasformazione

Il sindaco di Sambuca, Giuseppe Cacioppo, sottolinea come il comune sia diventato un luogo multietnico, con ben 221 case acquistate da stranieri negli ultimi anni. Questo fenomeno è stato accelerato dal riconoscimento di Sambuca come uno dei borghi più belli d’Italia nel 2016, che ha portato a un aumento dell’interesse per la zona. “Siamo felici di vedere che sempre più persone scelgono di vivere qui, contribuendo alla rinascita del nostro comune”, afferma il sindaco.

Il futuro di Sambuca

Con l’arrivo di nuove famiglie e professionisti, Sambuca di Sicilia si prepara a un futuro luminoso. La combinazione di prezzi accessibili e un ambiente accogliente sta trasformando il borgo in una meta ambita per chi cerca una vita diversa. La storia di Lindsey e Robert è solo una delle tante che dimostrano come, a volte, un sogno possa diventare realtà, semplicemente aprendo la porta a nuove opportunità.