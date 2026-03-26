Stretta Ue anticorruzione, l’abuso d’ufficio diventa un caso per l’Italia - Eurofocus podcast, Adnkr

La nuova direttiva europea anticorruzione, approvata a larga maggioranza diventa ‘un caso’ per l’Italia. Perché? L’abuso d’ufficio viene considerato un reato grave ma è stato cancellato dal ddl Nordio. Ora, secondo la lettura della relatrice del provvedimento, ci sono due anni di tempo p...

La nuova direttiva europea anticorruzione, approvata a larga maggioranza diventa ‘un caso’ per l’Italia. Perché? L’abuso d’ufficio viene considerato un reato grave ma è stato cancellato dal ddl Nordio. Ora, secondo la lettura della relatrice del provvedimento, ci sono due anni di tempo per mettersi in regola e non incorrere in una procedura di infrazione. Gli europarlamentari di FdI, che hanno votato a favore, sostengono al contrario che non sarà necessario intervenire perché l’ordinamento italiano è già conforme.

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