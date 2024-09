SuccedeOggi

Ecco gli eventi principali che si svolgeranno oggi: A Roma, alle 11.00 presso Palazzo Chigi avrà luogo una riunione del Consiglio dei ministri. Alla Camera, in Aula, alle 12.30 si terrà una seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale, quarto scrutinio. Invece, alle 20.00...

Ecco gli eventi principali che si svolgeranno oggi:

A Roma, alle 11.00 presso Palazzo Chigi avrà luogo una riunione del Consiglio dei ministri. Alla Camera, in Aula, alle 12.30 si terrà una seduta comune per l’elezione di un giudice della Corte costituzionale, quarto scrutinio. Invece, alle 20.00 al Salone delle Fontane Eur si celebreranno i 115 anni di Acea, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella.

Roma è anche la sede dell’Inps, che ospita l’Osservatorio assegno unico universale e un’appendice statistica. Mentre al Palazzo Grazioli della Stampa Estera, alle 14.00, si presenterà il G7 Agricoltura e Pesca. Inoltre presso la Sala dell’Acquario Romano, in piazza Fanti 47, alle 10.00 si svolgerà la presentazione del Rapporto ASviS, ‘L’Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile’ e del Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti, con la partecipazione dei viceministri dei Trasporti Rixi e dell’Ambiente Gava e il sindaco di Roma Gualtieri.

Inoltre, a Strasburgo alle 9.00 la presidente von der Leyen presenterà la nuova Commissione europea alla Conferenza dei capigruppo del Parlamento europeo, seguita da una conferenza stampa. Alle 13.30, l’ex presidente della Bce Draghi spiegherà alla plenaria del Parlamento europeo il rapporto sulla Competitività.

A New York, una sessione speciale dell’Assemblea generale Onu sarà dedicata al voto sull’occupazione israeliana dei Territori palestinesi. Dall’altra parte dell’oceano, a Barcellona, avranno luogo le semifinali della Louis Vuitton Cup nell’ambito dell’America’s Cup 2024.

Infine, in Italia, a Torino, al Allianz Stadium alle 18.45 si svolgerà la partita di Champions League tra la Juve e il Psv Eindhoven per la fase a gironi. Mentre a Milano, allo Stadio Giuseppe Meazza, alle 21.00 si giocherà Milan-Liverpool per la Champions League, fase a gironi.