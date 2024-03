In Sudafrica un autobus che trasportava 46 pellegrini è precipitato in un burrone da un ponte e ha preso fuoco. In questo tragico incidente è sopravvissuta solo una bambina di 8 anni che è stata portata in ospedale.

Incidente autobus in Sudafrica: cos’è successo?

L’incidente nella provincia nord-orientale di Limopo. L’autobus, partito dalla capitale del Botswana, Gaborone, e diretto alla città di Moria ha sfondato una barriera dopo che l’autista ha perso il controllo, facendo un volo di circa 50 metri. Tuttavia, al momento sono ancora ignote le cause dell’incidente.

«Si presume che l’autista abbia perso il controllo, urtando le barriere sul ponte e causando la caduta dell’autobus, che, dopo aver toccato il suolo, ha preso fuoco», ha dichiarato il governo.

I pellegrini morti nell’incidente dell’autobus in Sudafrica

Erano tutti diretti a una funzione pasquale presso la chiesa cristiana sionista di St. Engenas, nella città di Moria.

Quasi tutti sono morti sul colpo, tranne una bambina di 8 anni, che è stata immediatamente portata in ospedale: è l’unica sopravvissuta.

Il cordoglio dopo l’incidente dell’autobus in Sudafrica

Il ministro dei trasporti Sindisiwe Chikunga ha espresso le sue più sentite condoglianze alle famiglie colpite dal tragico incidente.

Il presidente Cyril Ramaphosa ha inviato le sue condoglianze al Botswana e ha promesso sostegno. Poche ore prima dell’incidente aveva lanciato lui stesso un appello a tutti sudafricani alla prudenza nel corso degli spostamenti durante la settimana di Pasqua.