Kenya, turista italiana morta in un incidente: Antonietta aveva 79 anni

Antonietta Bigliotto era appena sbarcata in Kenya insieme al marito quando è rimasta coinvolta in un drammatico incidente stradale: il suo compagno è rimasto solo leggermente ferito, mentre lei ha perso la vita.

Si chiamava Antonietta Bigliotto e aveva 79 anni la donna che nelle scorse ore è morta in Kenya. La pensionata milanese era appena arrivata in Africa per fare una vacanza insieme al marito, ma l’auto sulla quale viaggiava si è schiantata contro un camion. Il drammatico incidente è avvenuto tra le località turistiche costiere di Kilifi e Malindi, poco dopo che la coppia di turisti italiani era atterrata presso l’aeroporto di Mombasa.

Secondo le prime ricostruzioni che sono state fatte della dinamica dello scontro, pare che l’auto sulla quale viaggiavano i due italiani, guidata da un cittadino kenyota, si sia schiantata frontalmente contro il camion. Un tamponamento avvenuto ad una velocità tale da non dare scampo ad Antonietta, morta poco dopo il sinistro. Suo marito, fortunatamente, è rimasto solo leggermente contuso. In queste ore, il caso è seguito da vicino dall’ambasciata italiana in Kenya.