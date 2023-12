Incidente shock a Treviso: auto esce di strada e finisce in un fossato, causando la tragica morte del conducente del veicolo. La vittima è un uomo di 50 anni.

Incidente a Treviso, auto esce di strada e finisce in un fossato: morto un 50enne

L’incidente stradale si è consumato sulla Cadora Mare a San Vendemiano, in corrispondenza del Ponte Saccon, in provincia di Treviso, intorno alle ore 12:45 di venerdì 22 dicembre. Il conducente, per motivi ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo della sua auto, finendo fuori strada. Il mezzo è, poi, precipitato in un fossato.

Il 50enne è stato prontamente soccorso ma si è spento poco dopo essere stato trasportato in ospedale ed essere stato ricoverato.

L’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine

Sul luogo del sinistro, si sono prontamente recati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e il personale delle forze dell’ordine.

I paramedici hanno tentato di prestare soccorso all’automobilista ma le sue condizioni di salute sono subito apparse estremamente gravi. L’uomo è stato rianimato e portato all’ospedale Ca’ Foncello con elisoccorso ma è deceduto dopo il ricovero.