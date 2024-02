Sudcorea: esportazioni -7,8% in primi 20 giorni di febbraio

Seoul, 21 feb. (Adnkronos/Xinhua) – Le esportazioni della Corea del Sud sono diminuite nei primi 20 giorni di febbraio a causa del minor numero di giorni lavorativi, secondo i dati dell'ufficio doganale. Le esportazioni sono diminuite del 7,8% rispetto all'anno precedente a 30,72 miliardi di dollari Usa nel periodo dal 1° al 20 febbraio, secondo il Servizio doganale coreano. Considerando il numero di giorni lavorativi, l'esportazione media giornaliera è aumentata del 9,9% nel periodo di 20 giorni.

Le esportazioni mensili hanno mantenuto una tendenza al rialzo per il quarto mese consecutivo fino a gennaio. Le importazioni sono crollate del 19,2% a 31,95 miliardi di dollari nei 20 giorni di febbraio, portando il deficit commerciale a 1,23 miliardi di dollari. Le esportazioni di semiconduttori sono balzate del 39,1% a 5,29 miliardi di dollari in periodo citato, che segna la crescita di 20 giorni più rapida in due anni e mezzo dall'agosto 2021.

Le esportazioni di automobili, prodotti siderurgici, ricambi per auto e macchinari di precisione sono tutte diminuite a doppia cifra. Le importazioni di petrolio greggio, gas naturale, carbone, macchinari, prodotti petroliferi, automobili e dispositivi mobili hanno registrato un calo a doppia cifra nei 20 giorni.