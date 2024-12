Sudcorea: mozione sfiducia, 'Yoon ha gravemente violato costituzione'

Seul, 4 dic. (Adnkronos/Afp) - Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol ha violato la costituzione dichiarando la legge marziale, in un'azione volta a eludere le indagini penali, secondo la mozione di impeachment presentata dai partiti di opposizione. Yoon "ha violato gravemente e ampiamente...

Seul, 4 dic. (Adnkronos/Afp) – Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol ha violato la costituzione dichiarando la legge marziale, in un'azione volta a eludere le indagini penali, secondo la mozione di impeachment presentata dai partiti di opposizione. Yoon "ha violato gravemente e ampiamente la Costituzione e la legge", si legge nel documento, secondo cui la sua decisione di imporre la legge marziale era "incostituzionale e volta a eludere imminenti indagini su presunti atti illegali che coinvolgevano lui stesso e la sua famiglia".

Secondo la mozione, Yoon ha inoltre schierato forze militari e di polizia per bloccare l'Assemblea nazionale, ha arrestato alcuni membri del parlamento e ha limitato il libero accesso all'assemblea. "Queste azioni hanno ostacolato in modo significativo i legislatori nel partecipare alle riunioni per chiedere la revoca della legge marziale – si legge nella mozione – Tali misure costituiscono una violazione diretta del principio di separazione dei poteri e rappresentano azioni incostituzionali che hanno violato i diritti dei legislatori di deliberare e votare, nonché la loro immunità parlamentare".