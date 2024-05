Sugar Tax: Paita (Iv), 'noi rimasti gli unici a essere contro le tasse'

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – "Siamo contro l'introduzione di nuove tasse, come la sugar tax. Siamo rimasti gli unici". Lo dice a Radio anch'io su Rai Radio Uno la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva, candidata alle europee nella circoscrizione Nord ovest per la lista Stati Uniti d'Europa.

"Siamo anche fermamente contrari al superbonus e al decreto del governo, che non risolve il problema. Il superbonus, voluto e rivendicato da Conte – aggiunge Paita – è uno strumento che ha favorito l'illegalità e i soprusi perché parte da una idea sbagliata, che si possa ristrutturare casa senza pagare. Come disse Mario Draghi, è la mancanza di concorrenza a renderlo sbagliato. Per il miglioramento degli edifici bisognerebbe piuttosto guardare alla staticità, non buttare i soldi in questo modo".