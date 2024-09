Sul Monte Rosa, in Valle d'Aosta, una valanga ha investito 5 alpinisti. Le operazioni di salvataggio sono in corso.

Un alpinista è stato trovato morto e altri quattro salvati in Valle d'Aosta, dopo una slavina il 9 settembre sul Monte Rosa. Le avverse condizioni meteorologiche hanno ostacolato i soccorsi. Ci sono ancora in corso operazioni di ricerca di quattro arrampicatori dispersi sul lato francese del Monte Bianco, resi difficili dal maltempo.

Un individuo dedito all’arrampicata in montagna è stato ritrovato senza vita, mentre altri quattro sono stati salvati il martedì passato in Valle d’Aosta, in seguito a una slavina avvenuta il 9 settembre. Il team di alpinisti di origine spagnola era rimasto intrappolato sulla vetta Castore del Monte Rosa a causa di condizioni meteorologiche avverse che hanno ostacolato l’intervento dei soccorritori alpini, limitando l’utilizzo dei loro elicotteri. Nonostante tutto, sono riusciti a raggiungere coloro che erano sopravvissuti al disastro, trasportandoli negli ospedali della zona. Le autorità hanno confermato che le operazioni di ricerca dei quattro arrampicatori dispersi sabato sul lato francese del Monte Bianco sono sempre in corso e sono state intralciate dalla cattiva meteorologia.