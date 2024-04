Superbonus: a fine marzo onere Stato sopra quota 122 mld

Roma, 8 apr. - (Adnkronos) - Alla fine di marzo ammontava a 122,245 miliardi l'onere totale a carico dello Stato per le detrazioni maturate per i lavori conclusi nel quadro del Superbonus. Il dato emerge dall'aggiornamento mensile dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'...

Roma, 8 apr. – (Adnkronos) – Alla fine di marzo ammontava a 122,245 miliardi l'onere totale a carico dello Stato per le detrazioni maturate per i lavori conclusi nel quadro del Superbonus. Il dato emerge dall'aggiornamento mensile dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea). Le tabelle diffuse mostrano un totale degli investimenti per il Superbonus ammessi a detrazione pari a 117,243 miliardi, mentre il totale degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione è a quota 111,64 miliardi (95,2%). Il totale degli edifici coinvolti è di 494.406, di cui 132.492 condomini e 244.682 edifici unifamiliari.