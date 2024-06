L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione di tutti i cittadini, la guida scaricabile sul sito del Fisco contenente anche tutti i bonus edilizi: Superbonus, Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus.

La guida dell’Agenzia delle Entrate

Le guide, aggiornate con le novità normative e i documenti, offrono chiarimenti alle risposte dei quesiti di cittadini e professionisti. In aggiunta, forniscono un focus sui documenti che i contribuenti devono presentare a Caf, e sulle regole che questi ultimi devono osservare per la conservazione della documentazione.

In queste ultime ore, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il dubbio posto da un contribuente, proprietario di un terreno, che si chiedeva se avesse diritto alla detrazione del 50% delle spese sostenute per dei lavori su un edificio in stato decadente di cui non è però proprietario: a risposta è affermativa, poiché sussiste un contratto sottoscritto tra il proprietario dell’immobile e quello del terreno

Agevolazioni fiscali e indicazioni da seguire

Con la pubblicazione di un apposito comunicato stampa in data 30 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione 13 guide online relative alle agevolazioni fiscali che spettano ai cittadini per l’anno in corso:

visto di conformità, redditi e ritenute certificati dai sostituti d’imposta, oneri e spese;

spese sanitarie;

interessi passivi mutui;

spese istruzione;

erogazioni liberali;

premi assicurazione;

contributi previdenziali e assistenziali;

altre detrazioni e deduzioni;

crediti d’imposta;

recupero patrimonio edilizio;

riqualificazione energetica;

bonus mobili ed elettrodomestici;

Superbonus.