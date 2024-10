È in atto un conflitto riguardante il Superbonus, con Forza Italia che si oppone a nuove imposizioni fiscali. Meloni critica le forze di opposizione, affermando: “Non aumenteremo le tasse come fatta dalla sinistra.” Il dibattito accende le tensioni sulla riforma del catasto, specialmente per coloro che hanno beneficiato dei finanziamenti legati ai bonus per l’edilizia. “È ingannevole affermare che il nostro governo intenda innalzare le tasse; questo è il modus operandi dei governi precedenti di sinistra. Noi intendiamo ridurre le tasse, senza chiedere ulteriori sacrifici agli italiani,” sottolinea la premier in un videomessaggio in seguito alle dichiarazioni del ministro dell’Economia, Giorgetti, in Parlamento. Conte del M5s risponde: “Una bella faccia tosta.” Il leader dei Verdi, Bonelli, citando un rapporto del Cresme, afferma: “Il governo intende tassare le abitazioni di 15 milioni di cittadini.” Forza Italia ribatte: “Le famiglie e le abitazioni sono già abbastanza sotto pressione.” Schlein critica la premier per l’aumento delle accise, sostenendo: “Inganna il Paese e introduce una nuova tassa.” Intanto, le Regioni hanno inviato una lettera per sollecitare un incremento dei fondi destinati alla sanità.