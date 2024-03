Superbonus: M5S, 'grazie a misura economia italiana cresciuta più di altri paesi Ue'

Roma, 15 mar. – (Adnkronos) – “Miglior performance tra le grandi economie europee dopo la pandemia; performance in gran parte dovuta al Superbonus; investimenti italiani aumentati nella fase del Superbonus del 30%; tasso più veloce mai registrato nel Paese; miglior performance economica dovuta ai forti incentivi fiscali nell’edilizia; boom destinato a invertirsi con la fine degli incentivi. Chi lo dice? Lo scrive il Financial Times, che in questo modo ridicolizza i pietosi tentativi di Meloni e Giorgetti di scaricare sul Superbonus le colpe dei loro fallimenti economici". E' quanto si legge sul sito del M5S.

"Uno dei più autorevoli quotidiani economici parla apertamente di record italiani nei quattro anni più coinvolti non solo dal Superbonus, ma anche dalle altre misure del Governo Conte come Transizione 4.0, il rafforzamento del Fondo centrale di garanzia per le pmi, il Decreto dignità, il Reddito di cittadinanza. Ma state tranquilli – continua il M5S – i patriottici e sovranisti artefici della crescita zero, del crollo della produzione industriale, del taglio delle pensioni, della sanità e di ogni tipo di investimento e politica industriale, continueranno con la loro cantilena".