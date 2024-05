Superbonus: stop in Commissione Finanze, si aspettano pareri Mef

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - Sul dl superbonus si attendono in commissione Finanze del Senato i pareri del ministero dell'Economia sui subemendamenti all'emendamento del governo. La Commissione per questo si è aggiornata alle 14.30. La sesta Commissione ha esaminato in mattinata gli ...