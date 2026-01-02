Svizzera: Musumeci, 'sto firmando decreto stato mobilitazione Protezione civile'**

Roma, 2 gen (Adnkronos) - "In questi minuti sto firmando il decreto per dichiarare lo stato di mobilitazione nazionale del servizio di protezione civile". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci a Coffee Break, su La7, spiegando: "È uno strumento che con...

Roma, 2 gen (Adnkronos) – "In questi minuti sto firmando il decreto per dichiarare lo stato di mobilitazione nazionale del servizio di protezione civile". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci a Coffee Break, su La7, spiegando: "È uno strumento che consente a tutte le strutture di protezione civile italiane, quindi non soltanto quelle delle regioni confinanti del Nord Italia, che si sono già attivate per altro, di poter intervenire con uomini e mezzi.

Questo avviene quando il paese colpito dalla calamità non è più nelle condizioni di far fronte all’emergenza".